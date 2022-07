Роналдо изненада всички

Спекулациите, свързани с Кристиано Роналдо, се разгарят все повече, но самият нападател предприе ход, който със сигурност ще обърне посоката на коментарите около бъдещето му. Португалецът се включи в дискусия в социалните мрежи под статия, в която се споменава, че той няма да играе в контролите срещу Атлетико Мадрид и Райо Валекано.

“В неделя кралят ще играе”, написа Кристиано, визирайки проверката с Райо Валекано. 37-годишният нападател не беше включен в групата на “червените дяволи” за мача с Атлетико, но очевидно ще е на линия за последната проверка на тима преди старта на сезона в Премиър лийг, пише Sportal.bg.

До момента Роналдо не взе участие в нито една от контролите на Манчестър Юнайтед. Смята се, че той иска да напусне “Олд Трафорд” и да премине в отбор, който ще играе в Шампионската лига. Възможно е мачът срещу Райо да се превърне в своебразно сбогуване на звездата с феновете на “червените дяволи”, но не е изключено след разговора с ръководството на клуба той да е променил решението си и в крайна сметка да остане в тима.

