Роналдо си изпусна нервите

Неизвестността около Кристиано Роналдо явно е изнервила до краен предел футболиста на Манчестър Юнайтед. Той скочи на медиите и ги обвини в лъжа, че почти всеки ден пускат неверни информации за бъдещето му.

"Невъзможно е да не ме коментирате поне за ден. Иначе пресата няма да изкара пари. Знаете, че ако не лъжете, хората няма да ви обърнат внимание. Продължавайте да го правите, някой ден ще познаете за някоя новина", написа нападателят в социалните мрежи, предаде "Гонг".

Роналдо вече заяви желанието си да напусне Манчестър Юнайтед в посока към отбор, който ще участва в Шампионска лига. Изненадващо обаче вчера Кристиано написа в социалните мрежи, че ще играе в утрешната контрола на "червените дяволи" срещу Райо Валекано.

🗣 “Impossible not to talk about me one day.”



Cristiano Ronaldo on Instagram to the press. 📸 pic.twitter.com/NIhc84WXJj