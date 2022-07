Атлетико победи Манчестър Юнайтед

Атлетико Мадрид победи с 1:0 Манчестър Юнайтед в контрола, която се игра в норвежката столица Осло. Единственото попадение в срещата падна в 86-ата минута, когато Жоао Феликс матира отбраната на "червените дяволи" със силен удар по земя от границата на наказателното поле.

През първото полувреме Манчестър Юнайтед бе по-активният отбор, но английският тим пропусна две добри възможности чрез Маркъс Рашфорд и Антони Марсиал в самото начало на срещата. Малко преди почивката Антони Еланга също пропиля добра възможност.

През втората част в игра за Юнайтед се появи новото попълнение Кристиан Ериксен, но датчанинът бе една от едва четирите промени в целия мач, които предприе мениджърът Ерик тен Хаг. В същото време Диего Симеоне направи девет промени и "дюшекчиите" бяха доста по-свежи в края на двубоя. Така се стигна до 86-ата минута, в която Жоао Феликс нанесе единствения голов удар в мача.

В добавеното време на срещата халфът на Манчестър Юнайтед Фред получи втори жълт картон и бе изгонен от игра. За Манчестър Юнайтед това бе първо поражение при Ерик тен Хаг, но футболистите ще могат да се реваншират още утре, когато им предстои проверка с друг испански тим - Райо Валекано. Очаква се в ня да играе и голмайсторът на Кристиано Роналдо.

Goal ! Man United 0-1 Atletico Madrid



Joao Félix with sumptuous finish.



Simeone's done it again. pic.twitter.com/VBzNCicTTZ