Спортът по ТВ във вторник (2 август)

07.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 2
18.00 "Миньор" - "Крумовград" Диема спорт
19.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 1
19.00 Таекуондо, световно първенство за кадети, София Нова спорт
20.45 "Лудогорец" - "Динамо" (Загреб) Диема спорт 3
01.15 "Насионал" - "Атлетико Гоянензе" МАХ Спорт 4
02.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 1
03.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 2
03.30 "Коринтианс" - "Фламенго" МАХ Спорт 4
03.30 "Депортиво" (Тачира) - "Индепендиенте" (Дел Вале) МАХ Спорт 3
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