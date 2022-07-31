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Спортът по ТВ във вторник (2 август)

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Спортът по ТВ във вторник (2 август)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (2 август) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

07.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 2
18.00 "Миньор" - "Крумовград" Диема спорт
19.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 1
19.00 Таекуондо, световно първенство за кадети, София Нова спорт
20.45 "Лудогорец" - "Динамо" (Загреб) Диема спорт 3
01.15 "Насионал" - "Атлетико Гоянензе" МАХ Спорт 4
02.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 1
03.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 2
03.30 "Коринтианс" - "Фламенго" МАХ Спорт 4
03.30 "Депортиво" (Тачира) - "Индепендиенте" (Дел Вале) МАХ Спорт 3


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