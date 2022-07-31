Спортът по ТВ във вторник (2 август)

Въпроси без отговор за „Турски поток“… И срещата на Воробьов и Бабаков с Борисов, Дончев и Петкова...

Как се отговаря на неудобни въпроси? Ами, не се отговаря. Или поне така е в България. Иначе всеки, който се занимава с журналистика, знае, че няма неу ...