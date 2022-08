Сензационният трансфер на Фабрегас е факт (ВИДЕО)

Франсеск Фабрегас официално подписа двугодишен договор с втородивизионния италиански клуб Комо, научихме от тима.

35-годишният световен и европейски шампион напусна Монако след скандал с ръководството, вследствие на който пропусна цяла една година от терените.

Легендарният плеймейкър се доказа практически навсякъде, където е играл в кариерата си, и сега предстои да видим дали ще промени облика на скромния италиански тим, който има амбиции за промоция в Серия А.

The wait is (almost) over 🔵⚪️ @cesc4official pic.twitter.com/KOX646eLsZ