Кристиано Роналдо с демонстративен бунт (ВИДЕО)

Изпълненията на 37-годишната звезда на Манчестър Юнайтед Кристиано Роналдо в контролата с Райо Валекано в неделя (1:1) опънаха нервите на всички в клуба, съобщава „Сън“, цитиран от Телеграф. Мултимилионерът притиска ръководството да бъде продаден или даден под наем в отбор, който играе в Шампионската лига този сезон. Роналдо има договор до идното лято, но новият мениджър Тен Хаг иска да го задържи в състава.

Срещу Райо, обаче, Кристиано изглежда се изрепчи на шефа си по време на спиране на играта, когато нидерландецът поиска от него да участва повече в пресирането на защитниците на противника. След това Тен Хаг директно го смени на полувремето, на което Роналдо отговори с отсвирване на разбора след мача.

След като си тръгна от стадиона 10 минути преди края на контролата, той разочарова и феновете, тъй като не беше до съотборниците си за традиционното поздравяване на публиката.

Клубът няма да санкционира Роналдо за ранното му напускане, но вътрешен човек от Юнайтед каза пред Sun: „Не изглежда добре да напуснеш рано, когато си участвал в мача, различно е, ако си горе на трибуните и не участваш.

Когато си играл, очаква се да бъдеш в съблекалните накрая, за да разбора на мениджъра. Освен това много хора бяха дошли там, за да го видят и той дори не участва в ръкопляскането на феновете след последния съдийски сигнал.“

Роналдо пропусна почти цялата лятна подготовка на Юнайтед и турнетата в Австралия и Азия, като се прибра в Португалия по „семейни причини“.

Агентът му Жорже Мендеш пристигна на „Олд Трафорд“, за да преговаря за продажбата му с уверението, че на масата има оферта за клиента му и клубът само трябва да посочи трансферната сума.

