Данийл Медведев загря с трофей преди „Мастърса“ в Монреал

Данийл Медведев добави пореден трофей към витрината си, побеждавайки със 7:5, 6:0 Камерън Нори на турнира на твърди кортове в Лос Кабос.

Интригата видимо бе налична само през първия сет, а след това на игрището имаше само един тенисист и това бе световният №1.

Медведев така загря подобаващо за „Мастърс“ турнира в Монреал идната седмица, където е сочен за основен фаворит за титлата.

The moment @DaniilMedwed claimed the crown in Los Cabos 🏆@AbiertoLosCabos | #ATC2022 pic.twitter.com/DbprpQ9cKD