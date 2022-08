Европейски шампион с Италия се забърка в скандален бой с фен (ВИДЕО)

Европейският шампион с Италия Доменико Берарди се забърка в скандален бой с фен на Сасуоло, след като „неровердите“ загубиха изненадващо с 2:3 при гостуването си на втородивизионния Модена в мач от първия кръг на купата на Италия.

Диего Фалкинели даде аванс на домакините в 11-ата минута, а след половин час игра Модена удвои. Точен беше Никола Мости. В добавеното време на първата част Берарди върна едно попадение за Сасуоло от дузпа.

В 52-ата минута Мости възстанови преднината на тима си от два гола. Две минути преди края на мача Каан Айхан намали на 2:3, но това не беше достатъчно за елитния тим.

След края на мача Берарди беше атакуван словесно от фен на Сасуоло, а нападателят на италианския национален отбор реши да му отговори с физическа сила. Така се стигна до размяна на удари. Доста хора пробваха да удържат футболиста, но опитите им се оказаха безрезултатни, а той дори подгони запалянкото по улиците около стадиона.

Sassuolo's Domenico Berardi was recently involved in a scuffle with a fan who insulted him (@MCriscitiello).pic.twitter.com/rYiXibtIdN