Официално: Световното в Катар започва с ден по-рано

От ФИФА взеха решение Световното първенство в Катар в края на тази година да започне с ден по-рано. Вместо на 21 ноември, Мондиалът ще стартира на 20-и, като тогава ще бъде и официалното откриване.

Що се отнася до мачовете, срещата между домакина Катар и Еквадор ще бъде изместена от с ден по-рано и така ще бъде откриваща за Световното.

До този момент по програма мачът между Сенегал и Нидерландия трябваше да открие най-големият футболен форум на планетата, но сега срещата между „Лъвовете от Теранга“ и „лалетата“ ще бъде изместена за часовия пояс на 21-и ноември, в който трябваше да се състои мачът между Катар и Еквадор.

До този момент от Световната футболна централа не са съобщили за други промени, така че финалът на Мондиала остава на 18 декември.

OFFICIAL: FIFA announce that Qatar vs. Ecuador will now be played on Nov. 20, making it the opening match of the 2022 World Cup ⚽ pic.twitter.com/xJ4KisQPeV