Усик се появи в народна носия и запя при фейсофа с Антъни Джошуа (ВИДЕО)

Олександър Усик и Антъни Джошуа се изправиха за предпоследен път очи в очи преди големия им реванш на боксовия ринг, а, както обичайно, украинецът спретна шоу за всички на сцената.

Шампионът се появи в традиционна национална носия и реши да запее заедно с екипа си мотивиращи песни, с които да повдигне духа в своя лагера.

„Ей Джей“ обаче изглежда залага на абсолютната изолация от емоциите си, защото бе със слушалки по време на фейсофа и веднага след това побърза да се прибере зад сцената, където явно ще направи финалните си приготовления за реванша тази събота.

Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk intense face-off ahead of their rematch on Saturday night with Usyk putting on a show straight afterwards…



[📽️ @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/srJ4BKig2G