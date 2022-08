Григор Димитров е поставен под №1 в турнир от ATP за пръв път от 4 години насам

Григор Димитров ще бъде поставен под №1 в основната схема на ATP 250 турнирът в Уинстън-Сейлъм през идната седмица, научихме от организаторите.

Българинът не е бил основен фаворит за трофей от 4 години насам, което би могло да означава, че е време да сложи край на 5-годишната си суша за успехи.

От състезанието се отказа Пабло Кареньо Буста, който бе единственият по-високо подреден тенисист.

Турнирът в Северна Каролина започва на 21 август и ще продължи до 28.

