Лестър продължи пропадането си и срещу Саутхамптън

Лестър Сити допусна пълен обрат срещу Саутхамптън от 1:0 до 1:2, за да продължи пропадането си в шампионата с всичките кадрови промени на трансферния пазар и желанието на все повече футболисти да си тръгнат от лагера на Брендън Роджърс.

The Foxes are defeated on Filbert Way.#LEISOU pic.twitter.com/2NIRa6xi3b