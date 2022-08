8-годишно болно момиченце измина 90 км с колело, за да благодари на идола си Мбапе

8-годишната Камий, страдаща от рядко вродено заболяване, измина с колело 90 км от родния си град Дрьо до стадион "Парк де Пренс" в Париж, за да се срещне и лично да благодари ни идола си Килиан Мбапе за подкрепата.

Тя тръгнала в понеделник от Дрьо с компанията на своя баща и пристигна на стадиона във френската столица в сряда, минавайки през специално направен от фенове на клуба шпалир и техните бурни аплодисменти.

Pour le plaisir : l’arrivée de Camille et de son papa au Parc des Princes. Bien accueillie par les supporters et les gens du club. Et avec une belle surprise qui l’attendait à l’intérieur 🤩 pic.twitter.com/JfjtcLck9O