Тим от NHL забрани на Андрю Тейт да посещава мачовете му

Бившият шампион по кикбокс и звезда от социалните мрежи - Андрю Тейт, няма повече право да посещава мачове на хокейния тим Атланта Трашърс, съобщиха от клуба.

Причината е, че Тейт се превърна в една от емблемите на мизогинията в интернет, превръщайки различията между половете във война.

Той сам признава, че се е преместил в Румъния, за да избяга от законите, които го преследват в САЩ, тъй като се твърди, че е организирал трафик на хора с цел проституция.

