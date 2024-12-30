07.00 Тенис: турнир в Бризбън - МАХ Спорт 1
09.30 Тенис: Юнайтед Къп - МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол: „Валенсия“ - „Лерида“ - Нова спорт
19.15 Баскетбол: „Черно море“ - „Академик“ (Пд) - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: „Комо“ - „Лече“ - МАХ Спорт 3
20.00 Колокрос: Суперпрестиж лига, Диегем, жени - Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Перуджа“ - „Модена“ - МАХ Спорт 1
21.40 Колокрос: Суперпрестиж лига, Диегем, мъже - Евроспорт 1
21.45 Футбол: „Болоня“ - „Верона“ - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: „Ипсуич“ - „Челси“ - Диема спорт 2
21.45 Футбол: „Астън Вила“ - „Брайтън“ - Диема спорт
21.45 Баскетбол: „Ховентуд“ - „Гран Канария“ - Нова спорт
22.00 Футбол: „Манчестър Юнайтед“ - „Нюкасъл“ - Диема спорт 3
01.30 Тенис: Юнайтед Къп - МАХ Спорт 2
03.00 Тенис: турнир в Бризбън - МАХ Спорт 1
03.00 Хокей: НХЛ, „Сиатъл“ - „Юта“ - МАХ Спорт 3
Спортът по ТВ в понеделник (30 декември)
30 Декември, 2024 06:54 458 4
Мачът на Григор Димитров ще започне след 7:00 часа и ще се излъчва по МАХ Спорт 1
07.00 Тенис: турнир в Бризбън - МАХ Спорт 1
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бивш от МВР76
07:03 30.12.2024
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бивш от МВР76
07:05 30.12.2024
4 Бивш от МВР76
07:06 30.12.2024