Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в четвъртък (8 септември)

1 0311

Спортът по ТВ в четвъртък (8 септември)

  • спорт тв-
  • тв спорт-
  • спорт-
  • футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (8 септември) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Плажен футбол, Швейцария – Естония МАХ Спорт 3
13.15 Плажен футбол, Испания – Чехия МАХ Спорт 3
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.30 Плажен футбол, Украйна – Азербайджан МАХ Спорт 3
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 18 Евроспорт 1
16.00 Плажен футбол, Португалия – Полша МАХ Спорт 3
17.15 Плажен футбол, Италия – Украйна МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 1
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.20 Колоездене: Предизвикателство на Мадрид за жени, втори етап Евроспорт 2
19.45 „Лудогорец“ – „Рома“ МАХ Спорт 3
19.45 ХИК – „Бетис“ МАХ Спорт 4
19.45 „Цюрих“ – „Арсенал“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Фенербахче“ – „Динамо“ (К) Ринг
20.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Цюрих МАХ Спорт 2
22.00 „Лацио“ – „Фейенорд“ МАХ Спорт 3
22.00 „Цървена звезда“ – „Монако“ МАХ Спорт 4
22.00 „Манчестър Юнайтед“ – „Реал Сосиедад“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Уест Хем“ – „Стяуа“ Ринг
22.00 Баскетбол, Сърбия – Полша БНТ 3
22.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 1
03.30 „Сао Пауло“ – „Атлетико Гоянензе“ МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор
    БЛАГОДАРЯ

    07:16 08.09.2022

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове