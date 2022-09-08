12.00 Плажен футбол, Швейцария – Естония МАХ Спорт 3
13.15 Плажен футбол, Испания – Чехия МАХ Спорт 3
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.30 Плажен футбол, Украйна – Азербайджан МАХ Спорт 3
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 18 Евроспорт 1
16.00 Плажен футбол, Португалия – Полша МАХ Спорт 3
17.15 Плажен футбол, Италия – Украйна МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 1
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.20 Колоездене: Предизвикателство на Мадрид за жени, втори етап Евроспорт 2
19.45 „Лудогорец“ – „Рома“ МАХ Спорт 3
19.45 ХИК – „Бетис“ МАХ Спорт 4
19.45 „Цюрих“ – „Арсенал“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Фенербахче“ – „Динамо“ (К) Ринг
20.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Цюрих МАХ Спорт 2
22.00 „Лацио“ – „Фейенорд“ МАХ Спорт 3
22.00 „Цървена звезда“ – „Монако“ МАХ Спорт 4
22.00 „Манчестър Юнайтед“ – „Реал Сосиедад“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Уест Хем“ – „Стяуа“ Ринг
22.00 Баскетбол, Сърбия – Полша БНТ 3
22.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 1
03.30 „Сао Пауло“ – „Атлетико Гоянензе“ МАХ Спорт 4
8 Септември, 2022 07:11 1 0311
Спортът по ТВ в четвъртък (8 септември)
Ето какво може да гледаме днес
12.00 Плажен футбол, Швейцария – Естония МАХ Спорт 3
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