Спортът по ТВ в четвъртък (8 септември)

12.00 Плажен футбол, Швейцария – Естония МАХ Спорт 3

13.15 Плажен футбол, Испания – Чехия МАХ Спорт 3

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

14.30 Плажен футбол, Украйна – Азербайджан МАХ Спорт 3

15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 18 Евроспорт 1

16.00 Плажен футбол, Португалия – Полша МАХ Спорт 3

17.15 Плажен футбол, Италия – Украйна МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 1

19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.20 Колоездене: Предизвикателство на Мадрид за жени, втори етап Евроспорт 2

19.45 „Лудогорец“ – „Рома“ МАХ Спорт 3

19.45 ХИК – „Бетис“ МАХ Спорт 4

19.45 „Цюрих“ – „Арсенал“ Би Ти Ви Екшън

19.45 „Фенербахче“ – „Динамо“ (К) Ринг

20.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Цюрих МАХ Спорт 2

22.00 „Лацио“ – „Фейенорд“ МАХ Спорт 3

22.00 „Цървена звезда“ – „Монако“ МАХ Спорт 4

22.00 „Манчестър Юнайтед“ – „Реал Сосиедад“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Уест Хем“ – „Стяуа“ Ринг

22.00 Баскетбол, Сърбия – Полша БНТ 3

22.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 1

03.30 „Сао Пауло“ – „Атлетико Гоянензе“ МАХ Спорт 4

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