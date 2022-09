Поредна звездна двойка е пред развод

Поредна звездна двойка, свързана със спорта, е на път да се разпадне, съобщиха преди дни световните медии. След 13-годишен брак семейната идилия между звездата в американския футбол Том Брейди и бразилския супермодел Жизел Бюндхен е на път да приключи, пише Телеграф.

Оказа се, че в основата на разправиите им напоследък е кариерата на спортиста.

Както е ясно, през януари 45-годишният куотърбек обяви, че прекратява кариерата си, но само два месеца по-късно промени решенито си. „Разбрах, че моето място е все още на терена, не на трибуните. Завръщам се за моя 23-ти сезон, ще играя в Тампа. Имам несвършена работа“, написа през март Брейди.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm