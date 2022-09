Президентът на Ла Лига подава жалба в УЕФА срещу Висшата лига

Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас ще подаде жалба в УЕФА относно трансферите във Висшата лига. Английските клубове похарчиха 2 млрд. евро за нови футболисти през лятото – повече от Ла Лига, Серия А и Бундеслигата, взети заедно. Според Тебас това води до инфлация в трансферите и застрашава европейския футбол, пише Телеграф.

„Висшата лига печели 1.8 пъти повече от Ла Лига или Бундеслигата, но харчи 20 пъти повече. В Испания има много добър финансов контрол. Нещо не си пасва, какво се случва? Има много чекове, които идват от клубове като Манчестър Сити, привличащи определен брой футболисти. Дори Чемпиъншип загуби 3 млрд. евро за период от 5 години. Клубовете вдигат капитала чрез собствениците си, за да компенсират загубите в сравнение с Ла Лига. В Ла Лига има 277 млн. евро от повишаване на капитал. Във Висшата лига са 2,376 млрд., а в Чемпиъншип – 1,385 млрд. Щеше да е нормално да привлекат два пъти повече играчи, но те взимат още повече дори от това. Това може да се случи, само ако собствениците вадят чековите си книжки. Ние също можем да оставим шейхове и големи компании да купуват клубове“, каза Тебас.

LaLiga president to report Premier League to UEFA over 'transfer inflation' and 'unsustainable spending'



