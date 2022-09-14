Спортът по ТВ в сряда (14 септември)

12.00 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3
15.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, втори етап Евроспорт 1
17.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, втори етап Евроспорт 1
17.10 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3
19.10 Борба, световно първенство БНТ 3
19.45 "Милан" - "Динамо" (Загреб) Би Ти Ви Екшън
19.45 "Шахтьор" - "Селтик" Ринг
21.30 Баскетбол, европейско първенство, четвъртфинал БНТ 3
22.00 "Реал" - "Лайпциг" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Манчестър Сити" - "Борусия" (Д) Ринг
22.00 "Рединг" - "Съндърланд" Нова спорт
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08:14 14.09.2022