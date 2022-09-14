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Спортът по ТВ в сряда (14 септември)

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Спортът по ТВ в сряда (14 септември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (14 септември) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


12.00 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3
15.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, втори етап Евроспорт 1
17.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, втори етап Евроспорт 1
17.10 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3
19.10 Борба, световно първенство БНТ 3
19.45 "Милан" - "Динамо" (Загреб) Би Ти Ви Екшън
19.45 "Шахтьор" - "Селтик" Ринг
21.30 Баскетбол, европейско първенство, четвъртфинал БНТ 3
22.00 "Реал" - "Лайпциг" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Манчестър Сити" - "Борусия" (Д) Ринг
22.00 "Рединг" - "Съндърланд" Нова спорт


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