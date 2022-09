Видео с шокирания Шварценегер от турнир по плесници стана хит в социалните мрежи

Арнолд Шварценегер несъмнено е една от най-големите легенди на спорта и шоубизнеса, като в дългата си и славна кариера е видял какво ли не. Но въпреки това шокираната му физиономия се превърна в хит в социалните мрежи по време на турнир по плесници.

Бившият губернатор на Калифорния бе засне в комичните му реакции, докато гледаше как две красиви момичета си забиват шамари една на друга.

Дисциплината междувременно набира все по-широка популярност, макар „Терминатора“ да не разбира съвсем защо.

This is now my favorite video on internet pic.twitter.com/MJrTJiOHyR