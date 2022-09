17-годишен стана най-младият боец в историята на UFC

17-годишният Раул Росас е превърна в най-младия MMA боец в историята с договор за UFC. С това се похвалиха от най-голямата федерация в света.

Момчето си спечели контракта, след като триумфира над Мандо Гутиерес във версия Dana White Contender Series, което е една от скаутските организации на президента на UFC - Дейна Уайт.

Самият Уайт призна, че никога не е виждал подобно нещо в живота си от момче на толкова крехка възраст.

This Suloev stretch attempt by Raul Rosas Jr. was naaaaasty 👀 #DWCS pic.twitter.com/P2SUoluoAu