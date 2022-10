Стана ясна причината за конфликта между Килиан Мбапе и Неймар

Френският вестник „Екип“ разкри причината за конфликта между нападателите на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе и Неймар.

Проблемът е в недисциплинираността на бразилския футболист. Изданието съобщава, че Мбапе в продължение на два сезона не харесва отношението на Неймар към тренировките. След като поднови договора си с парижани Мбапе настоя клубът да продаде бразилеца.

Mbappe reportedly does not want the Brazilian in the side at all, while 30-year-old Neymar 'has been left astonished by the influence the 23-year-old France striker has been given', according to French paper L'Equipe report...