Белгийски слабак поднесе една от най-големите изненади в групите на Шампионската лига

Брюж трябваше да е големият аутсайдер в Група B на тазгодишното издание в Шампионската лига, но вместо това тимът има пълен актив и голова разлика от 7:0 дори след домакинството си срещу Атлетико Мадрид, в което бе постигнаха победа с 2:0.

Головете в срещата бяха дело на Камал Сова през първата част и на Феран Жутгла през втората, докато един от големите виновници за гостите се оказа Антоан Гризман, който пропусна дузпа петнайсетина минути преди края на срещата.

Сериозен проблем за „дюшекчиите“ се оказа контузията на Маркос Йоренте в 33', когато на негово място влезе Анхел Кореа и сякаш там се наруши баланса в редиците на Диего Симеоне.

Атлетико така остава само с 3 точки, колкото имат Порто и Байер Леверкузен и ако след седмица Брюж измъкне нещо от „Метрополитано“ тогава прозвището на слабак за белгийския клуб окончателно трябва да бъде свалено от него.

All over in Brugge. pic.twitter.com/Ag2HRuEoNY