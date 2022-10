Джеко пише история за труден успех на Интер

Един Джеко вкара два гола за успеха с 1:2 на Интер над Сасуоло в 9 кръг от Серия А, за да впише името си в поредната страхотна голмайсторска статистика.

Босненецът се нареди в топ 3 на най-възрастите реализатори в италианското първенство, достигнали до 100 попадения. Днес той е на 36 години 205 дни, докато по-високо в класацията са Горан Пандев (37 години 268 дни) и Серхио Пелисиер (37 години 243 дни).

Get in! Hard-fought welcome 3 points 💪 🎯#ForzaInter #SassuoloInter (FT) pic.twitter.com/eBrPDiZ62K