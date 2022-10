Холанд вкара гол №20 за сезона на Сити

Манчестър Сити записах категоричен успех с 4:0 над Саутхамптън, за да внесе допълнително напрежение над Арсенал и Ливърпул преди дербито помежду им в неделния ден.

Ерлинг Холанд междувременно трябваше да изчака Жоао Кансело, Фил Фоудън и Рияд Марез, за да се нареди сред голмайсторите и така да увеличи сметката си на 20 за „гражданите“, откакто се присъедини към тима преди няколко месеца.

FULL-TIME | All three points for City! 🙌



🔵 4-0 😇 #ManCity pic.twitter.com/KX8oTqxWBI