Атлетико отново се мъчи срещу слабак от Примера

Атлетико Мадрид постигна нова трудна победа с 2:1 над Жирона в 8 кръг от испанската Примера Дивизион, продължавайки неубедителната си форма от началото на надпреварата.

Анхел Кореа вкара двете попадения за домакините, докато Родриго Рикелме върна надеждите за своя тим, че може да измъкне нещо от „Метрополитано“.

