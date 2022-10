Жребий за квалификациите към Европейското първенство по футбол - България е в Група G

УЕФА официално стартира жребия за класиране на Европейското първенство по футбол в Германия през 2024 г., като церемонията днес ще се състои от 13:00 часа българско време във Фрайбург.

България е част от 4 урна и ще проследим с интерес кои ще бъдат съперниците на „лъвовете“ през следващите две години до началото на шампионата.

Name one player you'd love to see holding this in 2024 🏆 🤗#EURO2024 pic.twitter.com/oJZeC0PSfu