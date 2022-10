Наполи отново е лидер в Серия А

Кремонезе отстъпи с 1:4 на Наполи в 9 кръг от Серия А, като така гостите си върнаха лидерската позиция в класирането и продължават да са без поражение.

Матео Политано се разписа от дузпа в 26', а Сириел Десерс изравни в началните минути на второто полувреме.

Победата отново бе спечелена след гол на Давиде Симеоне, който за пореден път влезе от резервната скамейка и намери мрежата в 76'.

Ървинг Лосано затвърди успеха на Наполи в добавеното време след нова страхотна асистенция на Хвича Кварацхелия, а последното действие бе Матиас Оливейра с глава от близка дистанция

⏸️ The first half of #CremoneseNapoli ends with Napoli a goal to the good thanks to Matteo Politano's penalty conversion



✌️Follow us for the second half of the match



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/96DGoGJuu5