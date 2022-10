ПСЖ отхвърли твърденията за мегадоговора на Мбапе за 630 милиона евро

Френският шампион Пари Сен Жермен отхвърли твърденията в местните медии, че нападателят Килиан Мбапе ще спечели 630 милиона евро бруто с новия си договор и обмислят да заведат съдебни действия.

Звездата на парижани подписа нов контракт с клуба през лятото, въпреки че беше на крачка от трансфер в Реал Мадрид. Смята се, че това е един от най-доходоносните договори в историята на спорта. Наскоро се появиха и информации, че Мбапе е информирал ПСЖ, че иска да напусне през януари.

Paris Saint-Germain have denied French press stories on Mbappé’s contract worth €630m gross in 3 years. 🚨 #PSG



“PSG confirms story is completely wrong with not a single detail being correct”, statement says.



Been told Paris Saint-Germain are also considering all legal action. pic.twitter.com/0ZpPAb88DR