Шахтьор лиши Селтик от мечтата за европейски футбол напролет

Селтик и Шахтьор Донецк не се победиха в предпоследния кръг от груповата фаза на Шампионската лига, завършвайки 1:1.

Йоргос Якумакис и Михайло Мудрик вкараха двете попадения през отделните части, за да може накрая точките да бъдат поделени.

За украинците това бе кота - минимум, защото така остават в играта за второто място в Група F, където след седмица ще мерят сили с Ред Бул Лайпциг. При успех точките им ще бъдат равни, но предимството на директните двубои ще е на страната на Шахтьор.

Шотландците междувременно ще играят единствено за честта си след няколко дни на „Сантиаго Бернабеу“, защото останаха на безопасна дистанция от третата позиция, даваща право на участие в Лига Европа.

