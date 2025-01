„Ислямски джихад“ пусна ВИДЕО с германо-израелската заложничка Арбел Йехуд

Палестинското радикално движение „Ислямски джихад“ публикува видео, в което се вижда германо-израелската заложничка Арбел Йехуд, който е държана в плен в ивицата Газа, предаде dariknews.bg, позовавайки се на световни агенции и израелски медии.

Във видеото младата жена уверява семейството си, че е добре и ще се върне у дома подобно на другите освободени заложници.

The t*rrorists group Islamic Jihad published a short time ago a video recording of the kidnapped Arbel Yehud, who is expected to be released in the coming days.#Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/52NrqjSuMr

— David M (@DavidM67334955) January 27, 2025

Арбел Йехуд, която беше отвлечена по време на нападението на радикални палестински групировки срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., би трябвало да бъде освободена в четвъртък като част от новата сделка за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Общо 33 заложници трябва да бъдат разменени за 1904 палестинци, намиращи се в израелски затвори, по време на първата фаза на това прекратяване на огъня, която би трябвало да продължи шест седмици. Досега „Хамас“ е освободил седем млади жени, които бяха разменени за 290 палестинци.

Йехуд, която е цивилна, трябваше да бъде освободена в събота. Но вместо това бяха освободени четири млади жени военнослужещи. В резултат на това Израел отложи обещаното за тогава разрешение за завръщане на жителите на Газа в северните части на анклава. После „Хамас“ обяви, че Йехуд ще бъде пусната скоро и в отговор днес Израел позволи на палестинците да започнат да се връщат по домовете си в Северна Газа.

Йехуд, която е на 29 години, беше отвлечена с приятеля си от дома им в израелския кибуц Нир Оз. Брат ѝ, който е живеел също там, беше убит по време на терористичната атака.

Над 300 000 разселени от конфликта жители на Газа вече са се върнати в северните части на анклава, предаде Франс прес. Това е станало възможно след като израелската армия разреши тяхното завръщане там.