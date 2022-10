Бивш играч на Барселона и настоящ на Тотнъм прехвърли стадиона с опита си за изстрел (ВИДЕО)

Бившият краен бранител на Барселона и настоящ на Тотнъм Хотспър - Емерсон Роял, попадна в заглавията на спортните ежедневници с една от най-комичните сцени в кариерата си.

Бразилецът направи опит за завъртащ удар по време на гостуването на неговия тим срещу Борнемут на „Виталити Стейдиъм“, но вместо да стане автор на прекрасен гол видяхме как прехвърля трибуните на стадиона.

Емерсон предизвика вълна от смешки в социалните мрежи, като мнозина побързаха да припомнят, че 23-годишният защитник струваше на „шпорите“ цели €25 млн. през миналото лято.

Daily reminder, if you are still paying #enicout #levyout to watch Emerson Royal, you are a mug. pic.twitter.com/FgBGRDt4aI