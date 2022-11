Уейн Рууни с разбита глава, най-малкият му син го замерил с чиния

Бившият английски национал – Уейн Рууни, пострада сериозно по време на празненство в Дубай. Бившият футболист показа сериозна рана на челото си. Той е пострадал, след като най-малкият му син Кас го замерил с чиния.

Семейството на Рууни вечеряло в изискан гръцки ресторант, в който се спазвала традицията с чупенето на чинии. 4-годишният син на Рууни взел една от тях, но вместо да я хвърли на земята, я запратил към баща си.

Свидетели на случката твърдят, че Рууни приел нещата с усмивка, въпреки всичко.

