Хегемонията на Наполи спря на „Анфийлд“

Хегемонията на Наполи из Европа официално приключи с гостуването на Ливърпул, където италианците отстъпиха с 2:0, но въпреки това опазиха първото място в Група A.

Успехът дойде неочаквано драматично с гол в 85' на Мохамед Салах и още един на Дарвин Нунеш чак в осмата минута от добавеното време.

