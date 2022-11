Барселона се озори дори срещу Виктория Пилзен

Виктория Пилзен изигра един от най-силните си мачове в евротурнирите при домакинството на Барселона, макар и да загуби с 2:4 от именития си съперник.

Чешкият тим на практика се отказа от владеенето на топката и дори завърши срещата с едва 27% притежание. Това обаче бе достатъчно за отбора на Михал Билек, за да създаде повече голови положения пред вратата на „каталунците“. Там обаче резервата Иняки Пеня на свой ред изигра изключителен мач, реализирайки цели 6 спасявания.

Losing, but with our heads held high 👏❤️💙 #fcvp #PLZBAR #UCL @ChampionsLeague pic.twitter.com/zBl8HnhkZD