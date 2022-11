Роналдо премина от футбола в кеча (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо премина от футбола в кеча, единодушни са британските медии и феновете в социалните медии, останали изумени от схватката на португалеца с едно от най-яките момчета на Астън Вила – Тайрън Мингс.

На видеото се вижда как Кристиано, на когото треньорът Тен Хаг повери капитанската лента, тръшва на земята защитника на Астън Вила при загубата с 1:3 на „Вила Парк“. При атака на Юнайтед двамата са се вкопчили здраво един в друг на линията на малкия пеналт, но Рони, макар и почти 10 см по-нисък (той е 1,87 м, а Мингс – 1,96), пусна в действие железните мускули на ръцете и тялото си, и хвърли защитника на тревата.

В кеч федерацията WWE победата щеше да бъде присъдена на Крис, а коментаторите биха определили неговата хватка като "задушаващо тръшване", една от любимите на Гробаря.

Реферът Антъни Тейлър показа жълти картони и на двамата бойци, след като изгледа любопитната схватка на монитора.

Ronaldo would have finished this Mings guy off in streets rofl pic.twitter.com/ZMmqv7csrF