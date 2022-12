Мароко спечели Група F на световното първенство

Канада и Мароко завършиха 1:2 в последния мач от Група F, за да видим едва второто в историята класиране в елиминациите на световни първенства за африканския тим.

Хаким Зиеч и Юсуф Ен Несири вкараха попаденията за символичните гости, а Найеф Агер си вкара автогол малко преди почивката на първата част.

Мароканците бяха видимо по-добрият отбор на терена, въпреки владеенето на топката от страна на „кленовите листа“.

Мароко така шокира мнозина с първото си място в конкуренцията още на Хърватия и Белгия, който пък си спретнаха нулево равенство в полза на „шахматистите“. „Червените дяволи“ така се превърнаха в първия голям тим, който напуска Катар с наведена глава още в началните етапи на надпреварата.

🇲🇦🦁 For the first time since 1986, the Atlas Lions have escaped the groups! pic.twitter.com/12rJKpYsBK