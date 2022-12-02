11.50 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, 10 км, жени Евроспорт 1
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
12.30 "Миньор"/"Берое" - "Видима Раковски"/ЦСКА 1948 Диема спорт
13.40 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, 10 км, мъже Евроспорт 1
13.45 Снукър: "Шотландия оупън", четвъртфинал Евроспорт 2
15.10 Снукър: "Шотландия оупън", четвъртфинал Евроспорт 1
17.00 Гана - Уругвай Диема, Диема спорт 3
17.00 Южна Корея - Португалия БНТ 1, БНТ 3
19.00 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, спускане, мъже Евроспорт 2
19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Реал" МАХ Спорт 1
20.30 Колоездене на писта: Шампионска лига в Лондон Евроспорт 1
20.45 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Лейк Луис, спускане, жени Евроспорт 2
21.00 Камерун - Бразилия Нова, Диема спорт 3
21.00 Сърбия - Швейцария БНТ 1, БНТ 3
21.30 Баскетбол, "Байерн" - "Макаби" (Тел Авив) МАХ Спорт 2
22.30 "Гранада" - "Алавес" МАХ Спорт 4
22.30 Снукър: "Шотландия оупън", четвъртфинал Евроспорт 2
2 Декември, 2022 06:40 1 169 2
Спортът по ТВ в петък (2 декември)
Ето какво може да гледаме днес
11.50 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, 10 км, жени Евроспорт 1
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1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:01 02.12.2022
2 цска1948
07:29 02.12.2022