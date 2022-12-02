Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в петък (2 декември)
  Тема: Катар 2022

1 169 2

Спортът по ТВ в петък (2 декември)

  • мондиал 2022-
  • катар 2022-
  • спорт тв-
  • тв спорт-
  • футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (2 декември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

11.50 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, 10 км, жени Евроспорт 1
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
12.30 "Миньор"/"Берое" - "Видима Раковски"/ЦСКА 1948 Диема спорт
13.40 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, 10 км, мъже Евроспорт 1
13.45 Снукър: "Шотландия оупън", четвъртфинал Евроспорт 2
15.10 Снукър: "Шотландия оупън", четвъртфинал Евроспорт 1
17.00 Гана - Уругвай Диема, Диема спорт 3
17.00 Южна Корея - Португалия БНТ 1, БНТ 3
19.00 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, спускане, мъже Евроспорт 2
19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Реал" МАХ Спорт 1
20.30 Колоездене на писта: Шампионска лига в Лондон Евроспорт 1
20.45 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Лейк Луис, спускане, жени Евроспорт 2
21.00 Камерун - Бразилия Нова, Диема спорт 3
21.00 Сърбия - Швейцария БНТ 1, БНТ 3
21.30 Баскетбол, "Байерн" - "Макаби" (Тел Авив) МАХ Спорт 2
22.30 "Гранада" - "Алавес" МАХ Спорт 4
22.30 Снукър: "Шотландия оупън", четвъртфинал Евроспорт 2


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ господин КОВАЧЕВ за ИНФОРМАЦИЯТА

    07:01 02.12.2022

  • 2 цска1948

    2 0 Отговор
    сам ли ще играе аре се събудим преди да пишем

    07:29 02.12.2022

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове