Мартинес: Луис ван Гаал трябва да си държи устата затворена

Аржентина успя да победи Нидерландия с 4:3 дузпи, след като двата отбора завършиха 2:2 в редовното време и не успяха да си отбележат попадение в продълженията. Така "гаучосите" ще срещнат Хърватия на полуфиналната фаза на Световното първенство в Катар. Емилиано Мартинес, който бе героят при дузпите, бе изключително фрустриран след края на мача и изрази недоволството си срещу съдията и треньора на "лалетата" Луис ван Гаал.

"Беше труден мач, смятам, че контролирахме двубоя. Съдията даваше всичко за тях и назначи 10 минути продължение без причина. Той просто искаше те да вкарат и се надявам повече да нямаме този рефер, безполезен е. Чух Луис ван Гаал да казва, че имат предимство при дузпите и ако стигнат до тях, ще победят. Смятам, че трябва да си държи устата затворена", коментира Мартинес.

Емилиано Мартинес успя да спаси дузпите на Върджил ван Дайк и Стивън Бергюс, помагайки на своя отбор да продължи напред към заветния трофей.

Extraordinary interview:



“He (the referee) just wanted them to score, that’s basically it. So, hopefully we don’t have him that ref anymore. He’s useless.” https://t.co/IzM2EDtbT8