Футболист на Мароко сложи в малкия си джоб Кристиано Роналдо

Юсеф Ен-Несири е герой не само на Мароко, а и на цяла Африка. Голът му срещу Португалия направи "атласките лъвове" първият африкански полуфиналист в историята на световно първенство. Нападателят на Севиля се издигна в небето на Доха, за да вкара гол с глава, изпреварвайки вратаря Диого Коща.



Оказва се, че скокът на Ен Насири при гола е доста по-впечатляващ от този на Роналдо за Ювентус срещу Сампдория през декември 2019-а.

Мароканският нападател е осъществил контакт с топката на височина от 2,78 м - с над 20 сантиметра повече от скока на Кристиано срещу Сампдория - 2,56 м, според изчисленията на beIN Sports.

Но рекордът досега не принадлежеше на Роналдо, а на неизвестния за огромна част на футболните фенове национал на Уганда- Бевис Мугаби. В началото на 2021 година защитникът, който играе за шотландския Мъдъруел, подобри именно постижението на Роналдо от мача срещу Сампдория.Тогава Мугаби се извиси на впечатляващите 262 сантиметра от земята, за да отклони топката с глава във вратата на Рос Каунти при победата с 2:1 на Мъдъруел.

It's official.



Bevis Mugabi jumped higher than Cristiano Ronaldo for his winning goal 🤯@B_M321@Cristiano pic.twitter.com/veJPhGGaMF