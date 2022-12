Тоти за Роналдо: Знам как се чувстваш, когато вече не си на върха

Легендата на Рома и световен шампион с Италия от 2006 година Франческо Тоти заяви, че съчувства на Кристиано Роналдо, който се намира в най-трудния период от кариерата си. Португалската звезда е без клуб, след като напусна Манчестър Юнайтед, а на Мондиал 2022 беше оставен на пейката в мачовете срещу Швейцария и Мароко от елиминациите.

“Гледайки случващото се с Роналдо през последните няколко месеца, се връщам към това, което изпитвах аз. Мисля, че той трябва да получи повече уважение. Знам как се чувстваш, когато вече не си на върха, а дълго време си бил там”, коментира Тоти.

Принца на Рим не искаше още да приключва с футбола и влезе в конфликт със старши треньорът Лучано Спалети, а ръководството на Рома не му предложи нов договор.

