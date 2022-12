Хеттрик във финала донесе „Златната обувка“ за Мбапе от Катар

Килиан Мбапе може и да не вдигна световната титла за втори път в своята кариера, но поне ще може да се утеши с приза „Златна обувка“ за най-резултатен голмайстор от Катар 2022.

Звездата на Франция вкара хеттрик във финала, за да увеличи своя актив на 8 попадения и така стана с едно повече от Лионел Меси, който също се разписа на два пъти в срещата.

Мбапе вече има 12 гола на световни финали и вече е единственият нападател с 4 гола в мачове за титлата.

