Позволиха на Серхио Агуеро да се докосне до световната купа (СНИМКИ)

Серхио Агуеро може и да прекрати предсрочно футболната си кариера поради проблеми със сърцето, но това не му попречи да вдигне световната купа в Катар редом до доскорошните си съотборници.

Бившият нападател на „албиселесте“ прекара изминалия месец плътно до своите сънародници, за да им помогне в подготовката за трофея, а накрая те му се отблагодариха, като му позволиха да вдигне приза високо над главата си по време на празненствата на „Лусаил“, предаде B/R Football.

34-годишният Агуеро междувременно остави 101 мача зад гърба си с националната фланелка и вкара 41 гола. В този период той помогна на страната си при успеха за Копа Америка през 2021 г.

Sergio Agüero got to lift the trophy ❤️ pic.twitter.com/NZX1KXhINO