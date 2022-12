Пиърс Морган: Роналдо е най-великият за всички времена, край на дебата!

Близкият до Кристиано Роналдо журналист Пиърс Морган не пропусна да направи коментар след спечелването на Световната титла от страна на Лео Меси.

„Да, това слага край на дебата…Кристиано Роналдо е най-великият за всички времена“, написа Морган в социалните мрежи.

Както е известно, в спортните среди има сериозни спорове кой измежду Роналдо и Меси е най-великият за всички времена, но това стана още по-дискутирана тема след триумфа на "албиселесте" на Мондиал 2022 срещу Франция. Съвсем наскоро пък Морган стана проводник на интервю от Роналдо, което направи така, че португалецът официално се раздели с Манчестър Юнайтед.

Yes, I agree that settles the debate once and for all… @Cristiano is the 🐐 pic.twitter.com/LRomQ5ol5T