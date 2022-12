Италиански национал остава в ПСЖ до 2026 г.

Италианският национал - Марко Верати, официално поднови договора си с ПСЖ до 2026 г., въпреки че от предходния му контракт оставаха почти две години.

30-годишният полузащитник прекара цели 10 години от кариерата си в клуба след трансфера от Пескара срещу €12 млн.

Плеймейкърът се утвърди, като един от най-добрите играчи за „парижани“ изобщо в историята, макар някои тежки контузии да го лишиха от възможността да блесне с пълния си потенциал.

