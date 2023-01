Примера дивизион едва не подобри антирекорда си по брой голове за календарна година

Испанската Примера Дивизион може и да бе един от символите на атакуващия футбол през изминалите няколко десетилетия, но в последно време се наблюдава притеснителна тенденция за отбелязването на все по-малко попадения. Изминалата 2022 г. дори е една от най-слабите в това отношение през XXI век.

Данните на Opta сочат, че елитните клубове в шампионата са отбелязали 870 гола през изминалите 12 месеца, което е средно по 2,5 попадения на мач.

Единствената по-слаба година бе 2020, когато головете бяха умопомрачителните 845 или 2,38 средно на двубой.

870 - There have been 870 goals scored in LaLiga in 2022 (2,5 goals per game), this is the second lowest total in the competition in a calendar year in the 21st century (845 goals in 2020, 2.38 on average). Summary. pic.twitter.com/udqdtTqztT