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Спортът по ТВ във вторник (3 януари)

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Спортът по ТВ във вторник (3 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (3 януари) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
07.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
10.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
11.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 4
12.35 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Оберстдорф, 10 км, мъже Евроспорт 1
14.15 Ски скокове: "Четирите шанци" в Инсбрук, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
14.40 Колокрос: Трофей в Херенталс, жени Евроспорт 2
15.35 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Оберстдорф, 10 км, жени Евроспорт 1
15.55 Колокрос: Трофей в Херенталс, мъже Евроспорт 2
17.00 "Левадиакос" - "Панатинайкос" Нова спорт
20.00 Баскетбол, "Валенсия" - "Фуенлабрада" Диема спорт 3
21.45 "Арсенал" - "Нюкасъл" Диема спорт 2
21.45 "Евертън" - "Брайтън" Диема спорт
21.45 "Лестър" - "Фулъм" Нова спорт
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Борнемутг" Диема спорт 3
03.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2


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  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ господин КОВАЧЕВ за СПОРТ инфото

    06:35 03.01.2023

  • 2 Голем Проблем

    0 0 Отговор
    Само дето 3ти януари е вторник

    07:22 03.01.2023

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