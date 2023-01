Джокович получи топъл прием от публика в Австралия при първата си победа за годината

Новак Джокович нямаше проблеми и постигна победа над французина Констан Льостиен с 6:3, 6:2 на турнира в Аделаида в първия си мач на сингъл в Австралия, след като бе депортиран преди близо година. Той получи топъл прием от публика още на мача си на двойки, а при успеха над французина, който е под номер 65 в света, публиката дори скандира името на Джокович.

"Трябва да кажа, че се радвам, че се върнах в Австралия. Благодаря на всички, че ме приехте по начин, за който можех да мечтая", коментира след мача 35-годишният сърбин. "Ако трябва да избере една страна, в която съм имал най-голям успех и която се е отнасяла към мен по най-добрия начин, това е тук. Тук спечелих първия си Голям шлем през 2008 и имам девет титли на Откритото първенство на Австралия. Имал съм епични мачове", добави Новак.

В следващия кръг на турнира Джокович ще се изправи срещу друг французин - Кентен Алис, който се наложи над австралиеца Джордан Томпсън с 6:3, 6:4.

Бившият шампион от Откритото първенство на САЩ Даниил Медведев също се класира за втория кръг след успех срещу италианеца Лоренцо Сонего със 7:6 (6), 2:1, при което съперникът му се отказа заради контузия на дясната ръка. Руснакът спаси девет сетбола в първия сет, за да спечели в крайна сметка победата.

"Това беше лудост. Може би за първи път в кариерата си спасявам девет сетбола", каза Медведев след мача. "Какъв мач за началото на годината! За съжаление не завърши по най-добрия начин за всички, въпреки че играхме час и 40 минути, но съм щастлив, че продължавам напред", каза още Даниил Медведев, който ще играе за място на четвъртфиналите срещу сърбина Миомир Кецманович.

