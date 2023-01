Дупка с размер 55 милиона долара се отваря в бюджета на Ferrari за сезон 2023 във Формула 1, съобщи racingnews365.com. Причината е раздялата с два от най-важните спонсори на Скудерията, но информацията едва ли ще бъде потвърдена от тима. По-скоро на презентацията на новия автомобил на 14 февруари ще стане ясно дали въпросните спонсори остават или не.

Първият е крипто компания Velas, като това можеше да се очаква с оглед на трусовете в света на крипто валутите и фалитите, ударили този бизнес. Velas изчезна от списъка с партньори на Скудерията, като същото се случи и с логото на компанията за производство на чипове Snapdragon. И двете фирми имаха статут на премиум партньори на Ferrari.

Смята се, че Velas плаща 30 милиона долара на година, за да е партньор на Ferrari, а Snapdragon - 25 милиона долара.

🚨| Ferrari has lost 2 significant sponsors in Velas and Snapdragon, who contributed $30m and $25m respectively.



Allegedly, Ferrari did not comply with clauses that permit Velas to create NFT images, while the latter is said to be in financial breach.



ℹ️ | @Racingnews365C