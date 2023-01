Стана ясно кой е най-скъпият футболист в света

Международният център за спортни изследвания (CIES) публикува свое изследване, показващо кой е най-скъпият футболист в момента на база своето представяне, своята възраст, продължителност на контракта и други показатели, предава Telegraph.bg.

Лидер в тази класация не е нито звездата на Пари Сен Жермен и Франция Килиан Мбапе, който заби хеттрик на финала на световното в Катар, загубен от страната му от Аржентина с дузпи, нито норвежката хала на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, който не спира да чупи рекорди с екипа на „гражданите“.

В момента футболистът с най-висока цена в световния футбол според базираната в Швейцария обсерватория е Джуд Белингам. 19-годишният футболист на Борусия Дортмунд е оценяван на 208,2 милиона евро, като договорът му с „жълто-черните“ е до 2025 г., а интерес към него има от редица клубове, сред които Реал Мадрид и Ливърпул.

Exclusive @CIES_Football ⚽️ bi-annual list of top estimated transfer values for players 🌐 now published with @BellinghamJude at the 🔝 with €2⃣0⃣8⃣m ahead of @PhilFoden @KMbappe @vinijr & @ErlingHaaland 🤩👏🤑 Top 💯 👉 https://t.co/icSxsiiW3m pic.twitter.com/QEKGSVNO1j